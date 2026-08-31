Bioglio, in pensione dipendente storico del Comune: il grazie dell’amministrazione FOTO

Lo scorso venerdì, 28 agosto, in occasione del consiglio comunale di Bioglio, è stato celebrato il pensionamento del dipendente storico Fabrizio Piras.

A darne notizia il sindaco Lucia Acconci: “Questa è una di quelle giornate dove la nostra comunità si ferma per esprimere un sentito ringraziamento al nostro dipendente comunale. Dopo tanti anni di instancabile servizio per il nostro Comune finalmente Fabrizio Piras giunge al meritato traguardo della pensione. Per oltre tre decenni, con la pioggia o con il sole, di notte e di giorno, è stato un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e la cura del nostro territorio”.

Dagli interventi d'emergenza durante le nevicate ed i maltempi, alla manutenzione quotidiana delle strade, del verde e degli spazi pubblici, ha anche portato a scuola generazioni di bambini del paese guidando lo scuolabus comunale svolgendo il proprio lavoro con dedizione ed una professionalità rari.

“Non ha mai fatto mancare la sua disponibilità verso tutti i cittadini – sottolinea Acconci - A nome mio personale, dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, desidero esprimergli il più sentito e caloroso ringraziamento. Gli auguro con tutto il cuore una pensione serena, ricca di soddisfazioni e del meritato riposo accanto ai suoi cari. Grazie Fabrizio per questi anni al servizio della nostra comunità”.