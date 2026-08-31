Casapinta, Lago delle Piane: dove prima c’era l’acqua ora cresce l’erba FOTO

Il Lago delle Piane si presenta in questi giorni con un livello dell’acqua particolarmente basso. Gli scatti realizzati da Claudio Nicola ieri domenica 30 agosto mostrano una situazione ben visibile: ampie porzioni del bacino sono rimaste scoperte, lasciando spazio alla vegetazione che è cresciuta spontaneamente sulle superfici ormai asciutte.
Il risultato è un paesaggio diverso dal solito, con vaste aree che normalmente si trovano sotto il livello dell’acqua oggi completamente emerse e ricoperte di erba.
Le immagini raccontano così, in modo immediato, l'attuale aspetto del lago, dove il basso livello dell'acqua ha modificato sensibilmente il paesaggio.