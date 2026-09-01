Vigliano, una nuova piazza per i 100 anni della chiesa di San Giuseppe Operaio

Una nuova piazza per celebrare i 100 anni di consacrazione della chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio.

È questo l’obiettivo dell’intervento di restauro e riqualificazione dello spazio antistante la chiesa, pensato per dare un volto rinnovato ad una delle aree più frequentate dalla comunità del paese e renderla più accessibile, funzionale e accogliente. Il progetto, curato dagli architetti Elena Crestale e Sara Gentile, è stato realizzato grazie al contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e al comune di Vigliano Biellese. Il costo complessivo sarà di circa 250 mila euro.

I lavori sono iniziati alla fine di maggio e il termine del cantiere è previsto per il 30 ottobre 2026. L’intervento punta a trasformare la piazza in uno spazio moderno, capace di rispondere alle esigenze della popolazione. Tra le opere previste vi è la realizzazione della fascia di raccordo tra la piazza e via Libertà, che consentirà di migliorare il collegamento tra le diverse aree.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al sagrato esistente, che sarà restaurato e integrato con una nuova rampa di accesso alla chiesa. Inoltre, il piano di riqualificazione prevede anche la creazione di nuove zone di incontro, con aiuole dotate di sedute e la messa a dimora di nuovi alberi. L’area davanti all’ingresso della chiesa sarà riorganizzata con alcuni spazi destinati alla sosta dei mezzi e altri riservati ai pedoni.

A ciò si aggiunge il nuovo impianto di illuminazione: saranno installati punti luce a Led per favorire l’efficientamento energetico. Tutte opere inserite nel primo lotto di interventi.

Ne seguirà un altro che prevede il restauro della pavimentazione antica della piazza unita alla posa di una siepe che separi il tendone dell’oratorio. Il progetto, oltre a restituire alla piazza una funzione non soltanto di passaggio ma anche di incontro e socialità, ha la funzione di onorare uno speciale anniversario: nel 1928, infatti, avvenne la solenne benedizione dell’attuale chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio. Venne costruita a partire dal 1923, con il convitto per le operaie, poi affidato alle Figlie di Maria Ausiliatrice, presenti fino al 2012 tanto che nel 2026 ricorre il centenario della nascita della scuola dell'infanzia. Nel 1981 la costruzione dell'officina ha poi segnato l'inizio del centro di formazione professionale trasferito dalla sede di Muzzano senza dimenticare che la comunità salesiana è presente dal 1963.

Ora, a distanza di un secolo, la comunità di Vigliano Biellese si prepara a celebrare questo importante anniversario con una nuova opera.