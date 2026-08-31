Vigliano, settembre a Villa Comotto: ecco tutte le attività in programma

L'estate volge al termine ma il Centro Incontro di Villa Comotto, a Vigliano Biellese, continua a essere un importante punto di riferimento per la socialità e lo svago.

Per tutto il mese di settembre, il Centro dà appuntamento ogni lunedì, mercoledì e venerdì con un ricco calendario di iniziative pensate per stare insieme: dagli incontri liberi ai pomeriggi musicali, passando per attività dedicate al benessere e al movimento, fino a momenti di allegria e convivialità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 015 2472970.