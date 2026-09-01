Biella e il suo primo Liceo Musicale: il 10 settembre il voto in Provincia

Avanti tutta con l'iter per portare a Biella primo Liceo Musicale all’Istituto di Istruzione superiore "G. e Q. Sella" di Biella. La prossima settimana infatti, il 10 di settembre, alla Provincia in sede di conferenza di servizi spetterà votare il via libera. E se l'esito dovesse essere positivo, lo trasmetterà alla Regione per il prossimo passo ancora.

Lo scorso 30 giugno il Collegio docenti del Liceo Sella aveva votato all’unanimità la delibera per l’istituzione di un nuovo indirizzo, quello Musicale, il primo nel Biellese. Entro fine luglio la scuola aveva lavorato al progetto definitivo da trasmettere all'ente di via Sella, e ora ci siamo. Un passo importante dunque, che se dovesse andare a buon fine Biella si troverebbe quindi ad avere la seconda università della musica in Italia, La Fondazione Accademia Perosi di Biella, e un liceo musicale.

Una scelta che risponde ad una crescente domanda culturale e formativa da parte delle famiglie e dei giovani della provincia, come spiega il dirigente della scuola Gianluca Spagnolo: "C'è una reale necessità per il territorio. Oggi i più determinati sono obbligati ad andare via da Biella per inseguire la propria vocazione, mentre altri rinunciano perché non vogliono affrontare levatacce e spostamenti quotidiani. Noi abbiamo già raccolto le manifestazioni di interesse attraverso mail e contatti con le famiglie, e ad oggi ci sono una ventina di studenti interessati con certezza, ma potrebbero essere anche di più. Quindi speriamo nell'esito positivo in Provincia e poi il successivo passaggio in Regione che richiede determinate condizioni delle quali abbiamo già tenuto conto in sede di progetto".

Il nuovo percorso andrà ad ampliare la ricca offerta formativa dell'istituto, integrando le materie liceali tradizionali con lo studio approfondito della Teoria musicale, della Composizione e della Storia della musica. Questo piano di studi garantirà agli studenti una solida preparazione culturale e un accesso privilegiato all’Accademia Perosi, ai conservatori, all'Alta formazione artistica e musicale e a qualsiasi facoltà universitaria.