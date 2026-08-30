Sicurezza stradale a Ponderano

La sicurezza stradale rappresenta una priorità inderogabile per l’Amministrazione comunale di Ponderano, impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e tutelare l’incolumità delle persone.
In quest’ottica sono stati avviati i lavori per la riduzione della velocità di percorrenza lungo via Frassati, in particolare in corrispondenza dell’intersezione con via Carducci, dove si trovano le scuole del paese. L’intervento prevede l’installazione di dissuasori di velocità, posizionati prima dell’inizio dell’anno scolastico, così da verificarne l’efficacia e apportare, se necessario, eventuali correttivi.
Il progetto ha preso avvio all’inizio del mese di marzo, attraverso numerosi incontri e confronti con la Provincia di Biella, proprietaria della strada. Grazie alla collaborazione tra gli enti coinvolti, si è giunti alla realizzazione dell’intervento previsto.
Sono inoltre allo studio ulteriori lavori in altre vie del paese, con l’obiettivo di migliorare complessivamente la sicurezza stradale, ridurre la velocità dei veicoli e garantire una maggiore tutela per pedoni, ciclisti e automobilisti.