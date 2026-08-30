Scontro tra auto a Sandigliano, ci sono dei feriti (Foto di Angela Lobefaro in esclusiva per newsbiella.it.)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 30 agosto, nel comune di Sandigliano.

A rimanere coinvolte nello scontro, stando alle prime ricostruzioni, ben due autovetture per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza alle persone presenti a bordo. Inoltre, dalle prime informazioni raccolte, sarebbero quattro i feriti, portati al Pronto Soccorso: alcuni di loro sarebbero in codice giallo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di estrazione dei conducenti unita alla successiva messa in sicurezza dei veicoli, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità.