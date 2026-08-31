Sandigliano, nuovo schianto tra auto a meno di 24 ore dall’ultimo incidente

Si è verificato un altro sinistro stradale nel comune di Sandigliano a neanche 24 ore di distanza da quello rilevato nel pomeriggio di ieri lungo via Gramsci.

Stavolta si è verificato in prossimità della rotonda del cimitero comunale poco prima delle 11 di oggi, 31 agosto. A rimanere coinvolte, stando alle prime ricostruzioni, due autovetture per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

In breve tempo, sono giunti sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti, subito soccorsi e medicati. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute.

Presenti anche i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza dei veicoli, assieme ai Carabinieri impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell’incidente.

Anche ieri si è registrato un altro scontro tra mezzi: in questo caso, sono stati 4 i feriti accompagnati in ospedale per le cure del caso.