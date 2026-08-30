Monili in oro e contanti portati via, due furti a Biella e Gaglianico (foto di repertorio)

Ladri in azione nei comuni di Biella e Gaglianico. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 29 agosto: nel capoluogo di provincia, mani ignote si sarebbero impadronite di alcuni monili in oro. L’ammontare è tuttora in fase di quantificazione.

Gli stessi, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbero introdotti in casa passando da una finestra.

Il secondo furto, invece, ha visto come vittima un giovane, tornato nel suo appartamento dopo essersi assentato nel pomeriggio. Una volta all’interno, avrebbe notato che alcune stanze erano rovistate oltre a denunciare la sparizione di denaro dalla propria stanza da letto.

Su entrambi gli episodi indagano ora i militari dell’Arma.