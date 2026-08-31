Doppio furto tra Biella e Gaglianico, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Doppio furto tra Gaglianico e Biella. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, domenica 30 agosto: nel primo caso, ignoti hanno colpito all’interno di un negozio col favore delle tenebre.

Dopo aver rotto la vetrata con un oggetto in ferro per poi introdursi all’interno, si sarebbero impadroniti di un paio di scarpe, oltre al denaro riposto nelle casse.

Nel capoluogo di provincia, invece, in orario serale, un giovane di origine straniera è stato fermato all’Esselunga: sembra che stesse cercando di asportare qualche bottiglia di alcolici. Assieme a lui, un’altra persona che, all’arrivo delle forze dell’ordine, si era già dileguata.

Su entrambi gli episodi indagano i militari dell’Arma.