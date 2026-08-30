Sabato di sinistri stradali tra Biella e la zona della Bessa

Raffica di sinistri stradali nella giornata di ieri, sabato 29 agosto.

A Biella, al mattino e in orario notturno, sono avvenuti due incidenti: dapprima uno scontro tra un’auto e uno scooter, con i conducenti assistiti dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme alla Polizia Locale. Più tardi, invece, un tamponamento tra due veicoli per cause al vaglio dei Carabinieri.

Infine, tra Vermogno e Cerrione, un mezzo ha travolto in pieno un animale selvatico, spuntato all’improvviso in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente il guidatore è rimasto indenne nell’impatto. Anche in questo caso sono intervenuti i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi.