Back to school, da Rubik a Biella tutto il necessario per ripartire con la scuola

Il suono della prima campanella si avvicina e, per studenti e famiglie, è già tempo di pensare al ritorno sui banchi. Tra liste scolastiche da completare, quaderni da scegliere, astucci da riempire e materiale da rinnovare, la Cartoleria Rubik di Biella si prepara al back to school con un'offerta pensata per accompagnare bambini e ragazzi nella ripartenza dell'anno scolastico.

Nel punto vendita di via Palazzo di Giustizia 17 , nel centro di Biella, è possibile trovare un'ampia selezione di articoli di cancelleria e materiale per la scuola, con tante soluzioni per soddisfare le esigenze delle diverse fasce d'età e delle differenti attività scolastiche.

Dai quaderni ai diari, dagli astucci alle penne, comprese le pratiche penne cancellabili, fino a matite e pennarelli, la proposta di Rubik permette di comporre passo dopo passo tutto il necessario per affrontare il nuovo anno tra lezioni, compiti e attività creative.

Non mancano gli articoli dedicati al disegno e alla creatività, con album da disegno, oltre a righe e squadre indispensabili per le attività di geometria e per il materiale tecnico. E per completare la dotazione scolastica ci sono anche le copertine colorate, un dettaglio pratico che permette di proteggere e personalizzare i propri libri e quaderni.

Un'attenzione particolare è dedicata anche alla praticità per le famiglie. Tra i servizi disponibili c'è infatti la foderatura dei libri, un aiuto concreto per arrivare al primo giorno di scuola con i testi già protetti e pronti per essere utilizzati.

Inoltre ricordiamo che è ancora possibile prenotare i libri di testo scolastici presso il nostro negozio!!

Il back to school, insomma, può diventare un'occasione per scegliere con calma tutto ciò che serve, trovando in un unico punto vendita il materiale indispensabile per la scuola e per le attività quotidiane degli studenti.

Cartoleria Rubik si trova a Biella, in via Palazzo di Giustizia 17 .

Per informazioni è possibile contattare il 015-21409 oppure scrivere a cartoleriarubik@gmail.com .

Il consiglio, per chi deve ancora completare il corredo scolastico, è semplice: lista alla mano, è il momento di prepararsi al nuovo anno. Da Rubik, il back to school parte dalla cartoleria.