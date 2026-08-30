Biglietti per concerti sold out, la Polizia Postale avverte: “Fate attenzione, potrebbe essere una truffa”

Nuove truffe all’orizzonte. A segnalarle il personale della Polizia Postale sui propri canali ufficiali: “Hai finalmente trovato gli ultimi biglietti disponibili per il concerto del tuo artista preferito? Prima di acquistare, fermati un attimo: potrebbe essere una truffa. I cybercriminali conoscono bene l’entusiasmo di aver trovato un biglietto per un evento molto richiesto, spesso dopo ore di attesa sui siti ufficiali, e sfruttano la fretta di concludere l’acquisto per indurti a effettuare velocemente il pagamento senza valutare i rischi”.

E aggiunge: “Le truffe più comuni utilizzano spesso falsi siti, che riproducono grafica e contenuti di note piattaforme di vendita, oppure profili hackerati, proponendo il cosiddetto secondary ticketing, ossia l’acquisto di biglietti per eventi esauriti al prezzo originale. Per conquistare la fiducia delle vittime, i truffatori esibiscono documenti d’identità rubati e inviano PDF modificati di biglietti autentici, spesso con codici già utilizzati e quindi non validi all’ingresso”.

Da qui il consiglio: “Acquista i biglietti esclusivamente attraverso canali di vendita ufficiali e diffida dei venditori privati contattati tramite social network o piattaforme non autorizzate”.