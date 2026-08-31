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Basso Biellese | 31 agosto 2026, 08:50

Salussola, al via i lavori a Vigellio: ecco come cambia la viabilità

Salussola, al via i lavori a Vigellio: ecco come cambia la viabilità

Salussola, al via i lavori a Vigellio: ecco come cambia la viabilità

Cambia la viabilità a Salussola. A partire da oggi, 31 agosto, fino al prossimo 3 ottobre il tratto di via Dante Alighieri, dal passaggio a livello fino alla piazza della chiesa di Vigellio, nel comune di Salussola, sarà completamente chiusa al traffico e il transito sarà consentito solo ai residenti. 

In alternativa al percorso sarà istituito un senso unico dalle vie Rivette-Granatieri di Sardegna e dalle vie Crosetta-Campagnola fino a via Massazza. Sarà anche posizionata l’idonea segnaletica. 

Lo rende noto il sindaco Valter Pozzo: “L’amministrazione informa la cittadinanza che questa limitazione è necessaria per consentire i lavori di posa della nuova condotta di scarico delle acque della frazione Vigellio. Un’opera finanziata interamente con fondi PNRR di circa 700mila euro”.

g. c.

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