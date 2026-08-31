Bilancio POP, la Provincia di Biella si racconta in modo semplice e trasparente

Per una pubblica amministrazione la trasparenza è un obbligo ma la Provincia di Biella, oltre a mettere a disposizione i dati, vuole renderli semplici da leggere e da capire.

È questo, infatti, l’obiettivo con cui presenta la terza edizione del Bilancio POP, lo strumento nato per raccontare il bilancio dell'Ente in modo semplice e immediato, anche a chi non è un addetto ai lavori. Meno tecnicismi, ma più immagini e spiegazioni sintetiche. Il Bilancio POP parte dai dati ufficiali e li presenta in una forma più accessibile, permettendo ai cittadini di capire più facilmente come funziona la Provincia e come utilizza le risorse pubbliche.

Alle informazioni finanziarie si affiancano quelle legate al territorio, alle attività e ai progetti dell’Ente, mettendo in evidenza i risultati prodotti nell’anno precedente sul territorio Biellese, nell’ambito delle proprie competenze.

“Con il Bilancio POP vogliamo rendere più semplice comprendere l'attività della Provincia – dichiara il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo – e fare un passo in più sul fronte della trasparenza. Abbiamo il dovere di mettere a disposizione dati e informazioni, ma crediamo sia altrettanto importate renderli realmente comprensibili ai cittadini, con l'obiettivo di permettere a tutti di conoscere più facilmente il nostro ente”.

E aggiunge: "Vogliamo quindi cambiare il punto di vista: non chiedere al cittadino di conoscere il linguaggio della pubblica amministrazione ma fare in modo che sia la pubblica amministrazione a spiegarsi con maggiore semplicità. Ma vogliamo anche capire se ci siamo riusciti e per questo chiediamo ai cittadini pochi minuti per rispondere a un breve questionario dopo aver letto il Bilancio POP. Le risposte ci aiuteranno a capire se il documento è realmente semplice e comprensibile, quali aspetti possono essere migliorati e se riesce a far conoscere meglio chi è e cosa fa la Provincia di Biella".

"Un contributo prezioso per continuare a migliorare non solo il Bilancio POP ma anche il modo in cui la Provincia comunica e si racconta ai cittadini - conclude - Sul sito della Provincia di Biella, direttamente dalla homepage, è possibile consultare e scaricare il Bilancio POP in formato PDF e accedere al questionario, composto da poche e semplici domande".