Tutto pronto per il 4° Biella Motor Day

Biella si prepara a una nuova giornata dedicata alle supercar e alla passione per i motori. Domenica 13 settembre torna il Biella Motor Day, la manifestazione dinamica senza rilevazioni cronometriche organizzata dalla scuderia Biella Motor Team e giunta alla quarta edizione.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l'appuntamento si ripropone come una vetrina itinerante capace di unire il fascino delle vetture sportive alla scoperta del patrimonio paesaggistico e dei borghi del territorio. Un percorso pensato non soltanto per gli appassionati di motori, ma anche per valorizzare le bellezze del Biellese e delle aree attraversate dalla manifestazione.

Il programma della giornata prenderà ufficialmente il via alle 8:00, quando i partecipanti si ritroveranno a Biella, in Piazzale Casalegno, in Via Lamarmora 1, per gli accrediti e le operazioni preliminari. Alle 8:15 è prevista la colazione di benvenuto presso l'Agorà Palace Hotel, momento conviviale che precederà il briefing riservato agli equipaggi in programma 8:40 e durante il quale verranno illustrate le indicazioni relative allo svolgimento della manifestazione e al percorso.

La successiva fase sarà quella dell'allineamento delle vetture, previsto alle 9:00 mentre alle 9:15 scatterà ufficialmente il Biella Motor Day con la partenza della prima vettura. La prima parte dell'itinerario porterà gli equipaggi attraverso un percorso studiato per mettere in risalto gli scorci panoramici e i borghi del territorio. Alle 10:30 è prevista una delle tappe più attese della mattinata: l'aperitivo in Piazza Martiri a Borgosesia, momento di incontro tra partecipanti e appassionati.

La manifestazione proseguirà quindi fino alla prima pausa della giornata. Alle 12:30 è fissato infatti l'arrivo della prima tappa, con la successiva sosta per il pranzo presso l'Agriturismo La Quercia di Roasio.

La giornata riprenderà alle 13:45, con la partenza della seconda tappa. Le vetture torneranno così sulle strade del territorio per la parte conclusiva dell'itinerario, proseguendo nel viaggio tra paesaggi, centri abitati e scorci caratteristici del Biellese. Alle 14:00 una prova di abilità presso il piazzale di Bergo Pneumatici in via Ivrea a Biella mentre alle 15:00 è previsto l'arrivo presso Piazzale Casalegno e conclusione della manifestazione.

Una giornata quindi concentrata, ma ricca di momenti dedicati non soltanto alla guida, bensì anche alla convivialità e alla scoperta del territorio.

Le iscrizioni al quarto Biella Motor Day si chiuderanno lunedì 7 settembre. I moduli di adesione sono disponibili attraverso il sito della scuderia. Per gli equipaggi provenienti da fuori provincia è inoltre prevista la possibilità di pernottare presso strutture ricettive convenzionate.