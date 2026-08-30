Biella: “R…Estate a San Nicola”, da Coppi ai campioni di oggi, 70 anni di storia della Corsa Rosa

Dopo la pausa estiva di agosto, torna a Biella la rassegna “R…Estate a San Nicola”, che proseguirà fino al 13 settembre con appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica e all’incontro.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 3 settembre, alle 18.15, nella chiesa di San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato. Al centro dell’incontro ci sarà il ciclismo, raccontato attraverso parole e immagini con la conferenza “Dall’Airone al Piccolo Principe. Ciclismo di ieri, ciclismo di oggi. Parole e immagini di settant’anni della Corsa Rosa”.

A proporre il percorso narrativo sarà il professor Giulio Pavignano, che accompagnerà il pubblico attraverso oltre settant’anni di storia dello sport italiano, mettendo a confronto i protagonisti e le vicende che hanno contribuito a costruire il mito del Giro d’Italia con quelli del ciclismo contemporaneo.

Attraverso immagini, testimonianze e racconti, l’incontro ripercorrerà l’evoluzione della bicicletta e del mondo delle corse, dai grandi campioni del passato fino agli interpreti più recenti. Un viaggio che permetterà di osservare come siano cambiati tecniche, mezzi e linguaggi, mentre è rimasta intatta la capacità del ciclismo di suscitare emozioni e coinvolgimento.

La serata sarà anche l’occasione per rileggere, attraverso la storia della Corsa Rosa, alcuni momenti dell’Italia degli ultimi decenni e il ruolo che il ciclismo ha avuto nell’immaginario collettivo del Paese.

L'ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà destinato al restauro degli intonaci interni della Chiesa di San Nicola da Tolentino.