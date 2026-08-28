Valle Cervo: auto contro la Cappella della Madonna del Carmine nella notte, soccorsa una donna

Lungo la strada provinciale 100, in Valle Cervo, tra Rosazza e Piedicavallo, intorno all'1:30 di oggi, venerdì 28 agosto, un'auto è finita contro la Cappella della Madonna del Carmine.

Si è trattato di un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma la donna del '93 che si trovava alla guida del mezzo era già riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo al loro arrivo.

Presenti anche i sanitari del 118 che hanno condotto la donna al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i carabinieri, intervenuti per prestare soccorso e ricostruire la dinamica dell'accaduto, oltre alla pulizia stradale, per ripristinare la sicurezza del tratto interessato.