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CRONACA | 28 agosto 2026, 10:12

Valle Cervo: auto contro la Cappella della Madonna del Carmine nella notte, soccorsa una donna

Presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri

Valle Cervo: auto contro la Cappella della Madonna del Carmine nella notte, soccorsa una donna, foto archivio

Valle Cervo: auto contro la Cappella della Madonna del Carmine nella notte, soccorsa una donna, foto archivio

Lungo la strada provinciale 100, in Valle Cervo, tra Rosazza e Piedicavallo, intorno all'1:30 di oggi, venerdì 28 agosto, un'auto è finita contro la Cappella della Madonna del Carmine.

Si è trattato di un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma la donna del '93 che si trovava alla guida del mezzo era già riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo al loro arrivo.

Presenti anche i sanitari del 118 che hanno condotto la donna al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i carabinieri, intervenuti per prestare soccorso e ricostruire la dinamica dell'accaduto, oltre alla pulizia stradale, per ripristinare la sicurezza del tratto interessato.

s.zo.

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