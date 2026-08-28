Biella, controlli in carcere: trovati due microtelefoni e una macchinetta per tatuaggi

Le segreterie sindacali di SAPPE, OSAPP, UIL FP PP, USPP e FNS CISL esprimono il loro vivo compiacimento e il più sincero plauso alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Biella per la brillante operazione condotta all’interno dell’istituto.

Nel corso di una mirata attività di controllo e perquisizione ordinaria presso una sezione detentiva del Padiglione Mucrone, il personale ha rinvenuto e sequestrato, abilmente occultati, due micro telefoni cellulari e una macchinetta per tatuaggi.

Il risultato conferma ancora una volta l’elevata professionalità, l’attenzione e il senso del dovere della Polizia Penitenziaria, chiamata quotidianamente a garantire sicurezza e legalità in un contesto particolarmente complesso.

La presenza di telefoni cellulari all’interno del carcere costituisce una seria criticità per la sicurezza, mentre le apparecchiature per tatuaggi possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione detenuta, anche sotto il profilo delle infezioni.

Tutto ciò assume un valore ancora maggiore alla luce delle croniche difficoltà operative che interessano l’istituto di Biella, tra sovraffollamento, carichi di lavoro e carenze di organico e risorse.

Alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che hanno preso parte all’operazione va il nostro più sentito ringraziamento e apprezzamento. Riteniamo inoltre doveroso sollecitare il riconoscimento delle ricompense previste dagli artt. 75 e seguenti del D.P.R. 82/99 per il personale operante.

SAPPE, OSAPP, UIL FP PP, USPP e FNS CISL continueranno a sostenere il lavoro della Polizia Penitenziaria e a sollecitare l’Amministrazione e le istituzioni affinché siano garantiti organici adeguati, strumenti operativi e tutte le necessarie tutele per assicurare la massima sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.