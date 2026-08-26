Il Comune lancia un appello ai cittadini: "Pollone ha bisogno di te"

"Pollone ha bisogno di te", recita così il volantino che sta circolando in questi giorni a Pollone nel quale si fa appello alla buona volontà dei residenti, ai quali si chiede giusto qualche ora di tempo per la comunità. In particolare si cercano volontari per il pre e il post scuola, aiuto nell'accompagnamento e nella sorveglianza dei bambini, collaborazione nelle iniziative e nelle attività organizzate dalla scuola, oltre che altre forme di volontariato a favore dei bambini e delle famiglie.

Punto di riferimento è il sindaco Paolo Tha. Gli interessati possono contattare lui, oppure la segreteria comunale. "La scuola è un patrimonio di tutta l'umanità - si legge ancora - . Un piccolo gesto da parte di qualcuno può diventare un grande aiuto per tutta la comunità. Ogni aiuto è benvenuto, anche poche ore possono fare la differenza per i aiuto nostri bambini, ragazzi e genitori".