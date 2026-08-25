Oropa-Monte Camino, il 30 agosto la corsa in salita: 7 km e 1200 metri di dislivello

È tutto pronto per la Oropa-Monte Camino, manifestazione podistica organizzata dal G.S.A. Valsesia e in programma domenica 30 agosto 2026 a Oropa. La gara competitiva, approvata dalla FIDAL Piemonte prevede la partenza dal Piazzale delle Funivie e l'arrivo in vetta al Monte Camino dopo circa 7 chilometri e 1.200 metri di dislivello positivo.

Il ritrovo per gli atleti è fissato alle 7.30 al Piazzale delle Funivie di Oropa, dove sarà possibile ritirare i pettorali e procedere con le ultime iscrizioni. La partenza della gara competitiva è prevista alle 8.30, mentre alle 8.35 prenderà il via la camminata ludico-motoria.

Il percorso della competizione si svilupperà interamente su sentieri montani, partendo da Oropa e passando per Delubro, Pissa, Rifugio Rosazza, Rifugio Savoia e Gendarme, prima di raggiungere la vetta del Monte Camino.

Accanto alla gara competitiva è prevista anche una camminata ludico-motoria, aperta a chi desidera affrontare il percorso in maniera non competitiva. In questo caso la partenza sarà sempre dal Piazzale delle Funivie di Oropa, con passaggio da Delubro e Pissa e arrivo al Rifugio Rosazza, per un totale di circa 4 chilometri e 700 metri di dislivello positivo.

La competizione è riservata ai tesserati FIDAL delle categorie Junior, Promesse e Senior 23-99, maschili e femminili. Possono partecipare anche gli iscritti agli Enti di promozione sportiva, presentando tessera e certificato medico, e i possessori di Runcard, sempre con la relativa documentazione.

Le iscrizioni alla gara competitiva sono aperte e dovranno essere effettuate entro le ore 12 del 28 agosto 2026 attraverso il portale Wedosport, con una quota di partecipazione di 10 euro.

Per informazioni è possibile contattare Enzo Mersi al numero 339 2472377 oppure scrivere all'indirizzo enzomersi82@gmail.com.