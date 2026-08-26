In via Frassati a Ponderano sono arrivati i dissuasori di velocità

La sicurezza stradale rappresenta una priorità inderogabile per l’Amministrazione comunale di Ponderano, impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e tutelare l’incolumità delle persone.

In quest’ottica sono stati avviati i lavori per la riduzione della velocità di percorrenza lungo via Frassati, in particolare in corrispondenza dell’intersezione con via Carducci, dove si trovano le scuole del paese. "L’intervento - spiega il sindaco Roberto Locca -, prevede l’installazione di dissuasori di velocità, posizionati prima dell’inizio dell’anno scolastico, così da verificarne l’efficacia e apportare, se necessario, eventuali correttivi".

Il progetto ha preso avvio all’inizio del mese di marzo, attraverso numerosi incontri e confronti con la Provincia di Biella, proprietaria della strada. Grazie alla collaborazione tra gli enti coinvolti, si è giunti alla realizzazione dell’intervento previsto.

"Sono inoltre allo studio ulteriori lavori in altre vie del paese - conclude il primo cittadino -, con l’obiettivo di migliorare complessivamente la sicurezza stradale, ridurre la velocità dei veicoli e garantire una maggiore tutela per pedoni, ciclisti e automobilisti".