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SPORT | 25 agosto 2026, 07:30

A Candelo corri per… La Casa per l’Autismo!

A Candelo corri per… La Casa per l’Autismo!

A Candelo corri per… La Casa per l’Autismo!

A Candelo torna il rituale appuntamento con la camminata a Candelo "Io corro per La casa per l'autismo" domenica 30 agosto. Il ritrovo è alle ore 8.30/9.00 presso La Casa per l’Autismo a Candelo Via Sandigliano 80. La partenza ore 10.00. 

E' previsto un percorso di circa 6 km, una Camminata ludico motoria, mentre i più piccoli potranno cimentarsi in un  percorso protetto di 600 metri e verrà loro servito anche un spuntino per merenda. 

Per informazioni  3453476745. Tutto il ricavato verrà devoluto alla casa per l'autismo. 

Una giornata aperta a tutti per stare insieme, muoversi e sostenere la Casa per l’Autismo.

L'evento è organizzato da ANGSA Biella APS - Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo e domus.laetitiae

A Candelo corri per… La Casa per l’Autismo!

A Candelo corri per… La Casa per l’Autismo!

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