A Candelo corri per… La Casa per l’Autismo!

A Candelo torna il rituale appuntamento con la camminata a Candelo "Io corro per La casa per l'autismo" domenica 30 agosto. Il ritrovo è alle ore 8.30/9.00 presso La Casa per l’Autismo a Candelo Via Sandigliano 80. La partenza ore 10.00.
E' previsto un percorso di circa 6 km, una Camminata ludico motoria, mentre i più piccoli potranno cimentarsi in un percorso protetto di 600 metri e verrà loro servito anche un spuntino per merenda.
Per informazioni 3453476745. Tutto il ricavato verrà devoluto alla casa per l'autismo.
Una giornata aperta a tutti per stare insieme, muoversi e sostenere la Casa per l’Autismo.
L'evento è organizzato da ANGSA Biella APS - Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo e domus.laetitiae.