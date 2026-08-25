 / CRONACA

CRONACA | 25 agosto 2026, 09:40

Tromba d’aria tra Buronzo e Villarboit, piante a terra nella notte a Biella e Valdilana FOTO

In campo i Vigili del Fuoco di Biella, Ponzone e Cossato.

In foto, l'albero caduto a Biella

In foto, l'albero caduto a Biella

Serie di interventi ad opera dei Vigili del Fuoco per piante a terra provocate dal forte maltempo delle scorse ore. 

A Biella un albero è caduto sulla strada in prossimità della rotonda di piazza San Paolo. Il forte boato ha allarmato e destato preoccupazione tra i residenti della zona. Una volta avvisata, è giunta sul posto la squadra di Biella per la messa in sicurezza. 

I Vigili del Fuoco di Ponzone, invece, hanno agito in diverse zone del comune di Valdilana rimuovendo arbusti, tronchi e rami dalla carreggiata. 

Infine, la squadra di Cossato si è attivata in supporto dei colleghi di Vercelli per altre piante, crollate a causa di una tromba d’aria, segnalata tra i comuni di Buronzo e Villarboit, oltre a danni a tetti, grandine e alcuni cartelli stradali divelti lungo la SP 113 tra Balocco e Buronzo.

News collegate:
 Maltempo, alberi abbattuti a Biella: Protezione Civile al lavoro sulle strade per Ronco e la Burcina - 25-08-26 13:00

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore