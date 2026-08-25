Tromba d’aria tra Buronzo e Villarboit, piante a terra nella notte a Biella e Valdilana FOTO

Serie di interventi ad opera dei Vigili del Fuoco per piante a terra provocate dal forte maltempo delle scorse ore.

A Biella un albero è caduto sulla strada in prossimità della rotonda di piazza San Paolo. Il forte boato ha allarmato e destato preoccupazione tra i residenti della zona. Una volta avvisata, è giunta sul posto la squadra di Biella per la messa in sicurezza.

I Vigili del Fuoco di Ponzone, invece, hanno agito in diverse zone del comune di Valdilana rimuovendo arbusti, tronchi e rami dalla carreggiata.

Infine, la squadra di Cossato si è attivata in supporto dei colleghi di Vercelli per altre piante, crollate a causa di una tromba d’aria, segnalata tra i comuni di Buronzo e Villarboit, oltre a danni a tetti, grandine e alcuni cartelli stradali divelti lungo la SP 113 tra Balocco e Buronzo.