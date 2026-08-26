Cinque micini orfani cercano una balia: appello di A-Mici Bau

Cinque micini rimasti orfani hanno bisogno urgente di aiuto. A lanciare l'appello è l'associazione A-Mici Bau , che sta cercando una soluzione per i piccoli, rimasti senza la loro mamma dopo che la gatta è morta schiacciata dal crollo di un muro.

I cuccioli hanno appena 15-20 giorni e, vista la loro età, hanno bisogno di essere allattati e accuditi. Per questo l'associazione cerca balie o mamme gatte che possano prendersene cura.

La richiesta di aiuto riguarda le zone di Biella, Santhià, Ivrea e Vercelli. L'obiettivo è trovare al più presto qualcuno che possa accogliere i cinque micini e garantire loro le cure necessarie.

Chi fosse disponibile ad aiutare può contattare Federica al 349 490 7915.

Un piccolo gesto può fare la differenza per questi cinque cuccioli, che hanno perso la mamma proprio nei loro primi giorni di vita