Ancora sinistri stradali nel Biellese ma nessun ferito

Ancora sinistri stradali nella provincia di Biella.

A Castelletto Cervo e a Crevacuore due auto hanno travolto due animali selvatici, apparsi all’improvviso in mezzo alla carreggiata. A seguito dell’impatto i mezzi hanno riportato alcuni danni ma fortunatamente non si registrano feriti.

A Cavaglià, invece, è avvenuto uno scontro tra un’auto e un monopattino per cause da accertare. Anche in questo caso nessuna conseguenza grave per i conducenti. Sul posto sono giunti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Gli incidenti sono accaduti nella giornata di ieri, 24 agosto.