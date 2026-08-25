 / CRONACA

CRONACA | 25 agosto 2026, 15:00

Ancora sinistri stradali nel Biellese ma nessun ferito

Incidenti a Castelletto Cervo, Cavaglià e Crevacuore.

Ancora sinistri stradali nel Biellese ma nessun ferito (foto di repertorio)

Ancora sinistri stradali nel Biellese ma nessun ferito (foto di repertorio)

Ancora sinistri stradali nella provincia di Biella. 

A Castelletto Cervo e a Crevacuore due auto hanno travolto due animali selvatici, apparsi all’improvviso in mezzo alla carreggiata. A seguito dell’impatto i mezzi hanno riportato alcuni danni ma fortunatamente non si registrano feriti. 

A Cavaglià, invece, è avvenuto uno scontro tra un’auto e un monopattino per cause da accertare. Anche in questo caso nessuna conseguenza grave per i conducenti. Sul posto sono giunti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. 

Gli incidenti sono accaduti nella giornata di ieri, 24 agosto.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore