Disperso al guado di Castelletto Cervo, proseguono le ricerche del ciclista: in campo anche i droni FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 15.15

Proseguono le ricerche dell’uomo che, a bordo di una bicicletta, è stato travolto dalla corrente del torrente Cervo. La segnalazione è giunta poco prima delle 6 di oggi, 25 agosto, presso il guado di Castelletto.

Nelle prime fasi delle operazioni sono scese in campo sei unità specializzate nel soccorso acquatico e fluviale (SAF), supportate dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco della Lombardia e dall’elicottero Drago del reparto volo di Malpensa, assieme ai Vigili del Fuoco del Comando di Biella e Cossato.

Successivamente, a causa delle avverse condizioni idrometriche del corso d'acqua, è stato richiesto l'intervento del Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del Piemonte per effettuare il monitoraggio dall'alto lungo l'intera asta fluviale mediante l'impiego di droni.

Al momento non sono ancora note le generalità della persona dispersa. A tutela della pubblica incolumità, i guadi di Castelletto Cervo e di Gifflenga restano temporaneamente chiusi al traffico veicolare e pedonale.

Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso. Sul posto è stato allestito l'UCL (Unità di Comando Locale) per la gestione e la direzione dei soccorsi tramite il Posto di Comando Avanzato. Presenti anche i Carabinieri assieme ai sindaci dei comuni di Castelletto Cervo e Gifflenga.

Il fatto

Sono in corso le ricerche di un ciclista che questa mattina, intorno alle 5.30, sarebbe stato travolto dalla piena del torrente Cervo mentre si trovava sul guado di Castelletto Cervo, sul lato di Mottalciata.

Stando alle prime ricostruzioni, proprio a quell’ora il personale della Protezione civile era intervenuto nella zona per monitorare il guado. Raggiunto il sito, gli operatori avrebbero notato un ciclista nei pressi dell’attraversamento, nonostante la chiusura.

Hanno cercato di fermarlo, senza però riuscirci. Poco dopo l’uomo sarebbe stato travolto dalla piena del torrente.

Le ricerche sono scattate immediatamente e proseguono anche dall’alto. Nelle operazioni è impegnato un elicottero proveniente da Varese, con a bordo personale del nucleo sommozzatori di Milano. Il velivolo sta sorvolando il tratto a sud del torrente.

A terra sono presenti i Vigili del Fuoco, con il nucleo SAF, e i Carabinieri, che presidiano l’area interessata dalle operazioni. Sul posto anche il sindaco di Castelletto Cervo, Omar Giletti, e la sindaca di Gifflenga, Elisa Pollero.

Il traffico al guado è chiuso e deviato su altre direttrici; le ricerche proseguono lungo i guadi che conducono al vicino Vercellese.

A seguito delle forti e improvvise piogge che hanno interessato il Biellese nelle ultime settimane, sono diverse le persone soccorse a causa dell'innalzamento improvviso del torrente Cervo.