TeamVolley, altro arrivo: ecco l’opposto Marta Modena

Il TeamVolley è lieto di annunciare un’ulteriore aggiunta nel roster 2026/27 della prima squadra, che si prepara ad affrontare la quinta stagione consecutiva in Serie B2 nazionale.

A Lessona arriva Marta Modena, giovane e promettente opposto. Dopo aver mosso i primi passi a Borgosesia (nel ruolo di palleggiatrice), Marta ha trovato la sua attuale dimensione con il GS Pavic Volley. Chiusa la lunga trafila a Romagnano per lei si è aperta l’importante e formativa parentesi alla Granda Volley Academy di Cuneo. Nel corso dell’ultimo campionato la nuova giocatrice biancoblù ha militato ad Arona, nuovamente vicino a casa. L’altezza è considerevole: 1.85 m. Un’arma in più per l’attacco.

Queste le sue prime parole: «Ho scelto Lessona perché cercavo una realtà ambiziosa, strutturata e con un progetto che potesse mettermi in gioco al 100%. La società svolge un ottimo lavoro e dimostra grande serietà, quindi non ho avuto alcun dubbio ad accettare la proposta. Tutto è nato in modo molto naturale: da tempo c’era un forte interesse reciproco, fin dai primi contatti con la dirigenza abbiamo trovato una sintonia immediata e ho percepito subito la fiducia ideale per iniziare questa nuova avventura. Le prime impressioni sono estremamente positive. Ho trovato un ambiente organizzato, super-professionale e attento a ogni minimo dettaglio, oltre a un'accoglienza davvero calorosa. Tutti si sono dimostrati disponibili, trasmettendomi un forte entusiasmo e una gran voglia di lavorare sodo in palestra. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, il focus principale sarà creare fin da subito un legame solido tra i membri della squadra per trovare continuità nel gioco. Vogliamo scendere in campo ogni sabato per dare il massimo e toglierci più soddisfazioni possibili in campionato. Come giocatrice mi definisco determinata: sono un opposto a cui piace prendersi le proprie responsabilità nei momenti caldi della partita, senza mollare mai su nessun pallone. In campo mi affascina molto Earvin N’Gapeth: mi ispiro a lui per la genialità, la sua imprevedibilità nel gioco e quella capacità unica di risolvere le situazioni difficili con colpi spettacolari».

Ad accoglierla è il direttore sportivo Marco Motto: «Marta è una ragazza che seguivamo da un paio di stagioni e con cui avevamo già avuto modo di parlare in passato. Finalmente quest’estate i rispettivi percorsi si sono incrociati e sarà a disposizione dello staff tecnico della nostra prima squadra. Siamo convinti che abbia un ottimo potenziale da sviluppare e il lavoro in palestra potrà aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi personali. Ha dimostrato grande entusiasmo e l’impegno non la spaventa: con questa volontà le soddisfazioni arriveranno. Benvenuta al TeamVolley!».