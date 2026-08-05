Dalla D al minivolley, ecco i coach della Scuola Pallavolo Biellese

Un gruppo di persone speciali. Appassionati che mettono il loro tempo a disposizione della società e soprattutto dei suoi atleti, per contribuire alla crescita sportiva e umana di ogni ragazzo.

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è felice di presentare gli allenatori delle sue varie formazioni: dalla seconda squadra (iscritta in Serie D) al Minivolley. Tutti già pronti e impazienti di tornare in palestra.

Serie D , Under19 e Under17 : Alberto Molinari

Under15 : Antonio “Tony” Remollino

Under13 e Under12 : Alessandra Zagheni

Under13 e Under12 femminile: Stefania Arietti

Minivolley S3 : Martina Cammarata

A supporto di tutte le formazioni arancioblù ci sarà Salvatore Aletta e, come da tradizione della SPB, anche alcuni giocatori della prima squadra. La lista non è ancora definitiva: in attesa di verificare l’iscrizione ad altre eventuali categorie, non è da escludersi l’inserimento di qualche nuovo allenatore.

Ad accogliere tutti è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Ripartiamo da quanto di buono il nostro Settore Giovanile è stato in grado di costruire nella scorsa stagione. Ricordo con piacere il filotto di qualificazioni alle Final Four territoriali e il doppio titolo conquistato con i ragazzi della Under13. Abbiamo fatto alcune scelte mirate, confermando o aggiungendo allenatori di ottima caratura. Al di là dei trofei e delle coppe, l’obiettivo è sempre quello: sviluppare giocatori che possano vivere la pallavolo con passione, puntando a una crescita tecnica che li possa poi portare - passo dopo passo - a esprimersi a un livello sempre maggiore».