SPB, definito lo staff della prima squadra tra conferme e novità

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti ha definito lo staff tecnico della prima squadra, che a ottobre tornerà a disputare il campionato nazionale di Serie B.

Confermato alla guida della formazione arancioblù coach Milo Zanardo, che sarà affiancato anche nella prossima stagione dall’assistente Svetoslav Angelov e dal preparatore atletico Daniele Pavan.

La novità è rappresentata dall’ingresso di Luca Oliveri, nuovo viceallenatore e scoutman. Originario di Genova, il tecnico quarantaduenne arriva a Biella dopo una lunga esperienza nella pallavolo del Nord-Ovest. Alle stagioni nel settore femminile con il Gavi Volley è seguito il lungo periodo trascorso a Novi Ligure, dove ha maturato esperienza in Serie B e, nella stagione 2023/2024, ha conquistato campionato e Coppa Piemonte. Più recentemente è tornato ad allenare nel settore femminile, guidando le pavesi del Certosa Volley, le formazioni giovanili di Alessandria e la Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia.

Queste le prime parole di Luca Oliveri da tecnico della SPB: «Conosco il direttore sportivo Zaramella da quando ho iniziato i primi corsi da allenatore, lo stimo profondamente e, appena mi ha offerto questo ruolo, mi sono sentito molto onorato. Già lo scorso anno avevo avuto modo di collaborare con coach Milo Zanardo come rilevatore statistico.

Biella è sempre stata un punto di riferimento per la serietà del progetto e per il lavoro svolto nel settore giovanile. L’incarico di viceallenatore rappresenta uno stimolo importante: non vedo l’ora di conoscere più da vicino l’ambiente e di integrarmi nello staff.

Sono a disposizione di tutti, allenatori e società, e, con tutti i miei limiti, cercherò di rappresentare un valore aggiunto e di fornire un supporto tecnico e statistico a Milo. Il primo obiettivo è quello di amalgamarmi, conoscere l’intera realtà della SPB e mettermi a disposizione per raggiungere quanto prefissato dalla dirigenza».

A presentare il nuovo componente dello staff è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Il gruppo tecnico della prima squadra è stato in larga parte confermato, con un cambiamento nel ruolo del secondo allenatore. La scelta di Luca garantisce esperienza e competenza, anche perché si occuperà dei compiti di scouting. A seconda delle esigenze, ai componenti ufficiali si alterneranno anche tecnici del settore giovanile, come Alberto Colombo e Alessandra Zagheni. Il mio obiettivo è fare in modo che tra loro vi siano piena interazione, comunicazione e scambio di valutazioni, non soltanto nei diversi ambiti di lavoro, ma anche tra gli allenatori di tutte le nostre categorie».