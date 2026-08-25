Maltempo, a Magnano danni alla palizzata tra San Secondo e San Grato FOTO

Ancora una volta il maltempo ha lasciato alcuni segni lungo i percorsi frequentati da pellegrini ed escursionisti. Nelle scorse ore, sono stati segnalati danni alla palizzata che costeggia il sentiero che dalla chiesa di San Secondo conduce all’oratorio di San Grato, nel territorio di Magnano.

Secondo la testimonianza dei passanti, in diversi punti la struttura risulta particolarmente deteriorata, con un pannello informativo spezzato e finito a terra: inoltre, a destare la maggiore preoccupazione è soprattutto la presenza di chiodi e parti della staccionata che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per chi percorre il tratto di strada, immerso in un paesaggio bucolico circondato dal verde della Valle Elvo.

Sul tema è intervenuto il sindaco di Magnano Anna Grisoglio: “Siamo a conoscenza della situazione. Probabilmente il danno sarebbe da attribuire alle intense precipitazioni dei mesi scorsi. Sarà sicuramente effettuato un intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza garantendo così una maggiore tranquillità per tutti coloro che frequentano tale percorso”.