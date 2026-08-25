Anffas, dalla lettura dei fatti del giorno alla propria voce: il bilancio di un anno di laboratorio

Si è concluso nei giorni scorsi il laboratorio giornalistico nel Centro Diurno di Anffas, a Gaglianico. Le persone che frequentano il Centro hanno realizzato l'ultima rassegna stampa dei giornali locali, completando il progetto avviato nel corso dell'anno, tra letture e raccolta delle notizie pubblicate sul territorio.

Nel corso dell'ultimo saluto prima della pausa estiva della redazione, alla Presidente di Anffas, Alexandra Tiboldo Mura, è stato presentato l'ultimo numero del giornalino, frutto del lavoro svolto durante l'anno. La presidente ha anche consegnato alcune copie del libro dedicato agli Stati Generali sulle Disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo nel Biellese, il convegno organizzato da Anffas Biellese e svoltosi a Biella lo scorso 5 dicembre.

Hanno infatti ricevuto copia del libro le persone con disabilità che in quella giornata avevano preso la parola, raccontando l'importanza di essere ascoltati nei propri desideri, nelle proprie aspettative e nelle proprie opinioni.

"M è stato illustrato l'ultimo numero del giornalino - spiega la presidente - Un lavoro nato dalla curiosità e dall'attenzione per quanto avviene nel nostro territorio, portato avanti con impegno da tutta la redazione. L'associazione ha voluto donare il libro a chi, con la propria voce, aveva dato ancor più incisività al Convegno. È stato un momento di incontro, prima della pausa estiva, con la certezza di ritrovarci tutti a settembre per riprendere laboratori e attività".