Linda Tugnoli, dalla Valle Cervo alla Rai: appuntamento al Ricetto di Candelo

Sarà Linda Tugnoli ad aprire venerdì 28 agosto, alle 17, la rassegna “Ricetto d’Autore – Incontri letterari di fine estate”, promossa dalla Biblioteca Civica in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Candelo. L’appuntamento si terrà nella Sala Cerimonie del Ricetto.

La scrittrice e autrice di documentari Rai si racconterà al pubblico, ripercorrendo il proprio rapporto con la scrittura, il territorio e la Valle Cervo, di cui è originaria. Il Biellese ha trovato spazio anche nella sua attività documentaristica, con riprese dedicate a storie, tradizioni e mestieri del territorio.

Ad accompagnare l’incontro sarà Jole Notarangelo, lettrice, attrice e fotografa, con alcuni brevi interventi.

In parallelo all’appuntamento sarà possibile visitare la mostra fotografica “Di porta in porta”, a cura dell’associazione culturale CDR, offrendo così un’ulteriore occasione per vivere il Ricetto tra letteratura, immagini e territorio.