Campiglia Cervo, il Quartetto Vivaldiano al Santuario di San Giovanni d’Andorno

Domenica 23 agosto Suoni in Movimento farà tappa al Santuario di San Giovanni d’Andorno di Campiglia Cervo con un pomeriggio dedicato alla musica barocca e alla scoperta del complesso monumentale.
L’appuntamento prenderà il via alle 16.30 con una visita guidata al Santuario. Alle 17.45 seguirà il concerto “La follia del Prete Rosso”, affidato al Quartetto Vivaldiano, formato da Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino, Ludovico Armellini al violoncello e Lorella Ruffin al clavicembalo.
Il programma attraverserà alcune pagine strumentali di Antonio Vivaldi, dal Concerto in fa maggiore RV 100 al Concerto in re minore RV 96, dal Trio in sol minore RV 103 al Concerto in sol minore RV 106, fino a “La follia del Prete Rosso”.
L’iniziativa rientra nel percorso di Suoni in Movimento – Percorsi Sonori nella Rete museale Biellese, che affianca agli appuntamenti musicali la valorizzazione dei luoghi storici e culturali del territorio.