Pistoletto a Gravere (TO), per inaugurare il Terzo Paradiso

L’amministrazione comunale di Gravere ha inaugurato, nella borgata Madonna della Losa, l’opera Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, elemento centrale di un intervento che punta a fare della località un centro dedicato all’arte contemporanea.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio, accompagnato dalla recente posa di una nuova pavimentazione negli spazi pubblici della borgata, pensata per rinnovare e rendere più accogliente l’area. L’installazione simboleggia l’incontro tra natura, dimensione artificiale e collettività e propone un messaggio legato alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, mettendo in relazione l’azione dell’uomo con il paesaggio alpino.

Alla cerimonia ha partecipato anche Michelangelo Pistoletto, offrendo a residenti e appassionati l’occasione di incontrare uno dei punti di riferimento dell’Arte Povera e di approfondirne il percorso artistico. Ulteriori informazioni sull’attività del maestro sono disponibili sul portale di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

L’inaugurazione si è conclusa con un rinfresco aperto al pubblico.