Van Gogh e il fratello Theo, a San Nicola un viaggio tra lettere, musica e narrazione FOTO

Van Gogh e il fratello Theo, a San Nicola un viaggio tra lettere, musica e narrazione

L’arte e la vicenda umana di Vincent van Gogh saranno al centro di “Trame di inchiostro: luci e ombre di un legame”, lo spettacolo in programma venerdì 4 settembre alle 21 nella chiesa di San Nicola da Tolentino, al Vernato di Biella.

L’appuntamento, presentato dall’associazione artistica di volontariato Ágape con gli Amici di San Nicola, propone un viaggio nell’anima del grande pittore attraverso la corrispondenza con il fratello Theo, uno dei documenti più significativi per conoscere la sua esperienza personale e artistica.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di padre Maurizio Botta, con le voci narranti di Valeria Ubertino e Massimo Negro. Le musiche saranno affidate a Massimo Serra.

Parole, narrazione e musica accompagneranno così il racconto del rapporto tra Vincent e Theo van Gogh, seguendo il filo delle lettere che dà forma al titolo e al percorso della serata.

L’inizio è previsto alle 21. L’ingresso è libero.