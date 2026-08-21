Crevacuore, post orario scolastico: il Comune cerca un ente per la gestione

Il Comune di Crevacuore cerca un Ente del Terzo Settore a cui affidare, tramite co-progettazione, la gestione del post orario scolastico per i bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria nell’anno scolastico 2026/2027.

Il servizio si svolgerà nei locali della Scuola dell’Infanzia, dalle 16 alle 18.30, e avrà l’obiettivo di offrire ai bambini un ambiente sereno dopo le lezioni, con momenti di gioco, eventuale svolgimento dei compiti e assistenza fino all’arrivo dei familiari. È previsto indicativamente l’impiego di uno o due operatori, in base al numero degli iscritti.

L’ente scelto dovrà occuparsi anche delle iscrizioni, della riscossione delle tariffe e della verifica dei pagamenti. Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore iscritti da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con esperienza nelle attività rivolte ai minori.

Le proposte dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2026 all’Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite Pec.