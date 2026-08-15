Ponderano, terzo tentativo per vendere l’immobile comunale di via Navellana: base d’asta 61.680 euro

Il Comune di Ponderano ci riprova con la vendita dell’immobile di via Navellana 8, ereditato. Dopo due aste andate deserte, l’Amministrazione ha pubblicato il bando per il terzo esperimento di alienazione, con una nuova riduzione del prezzo a base d’asta.

L’asta pubblica si terrà martedì 6 ottobre 2026 alle 9.30 negli uffici del Palazzo comunale di via E. De Amicis 7. La base d’asta è stata fissata in 61.680 euro, con una riduzione del 20% rispetto al valore precedente. Non saranno ammesse offerte al ribasso.

L’immobile comprende un alloggio di 6,5 vani distribuito tra piano seminterrato, piano terra e secondo piano, una rimessa di 33 metri quadrati, un deposito di 27 metri quadrati e un'area urbana di 270 metri quadrati.

La vendita arriva dopo due tentativi senza offerte. Il primo bando era stato approvato nel luglio 2025 e la relativa gara era stata dichiarata deserta nell'ottobre dello stesso anno. Anche il secondo esperimento, approvato nel febbraio 2026, non aveva portato all'aggiudicazione.

Con una deliberazione del 21 luglio scorso, la Giunta comunale ha quindi disposto un'ulteriore riduzione dell'importo a base d'asta, mentre l'11 agosto è stata approvata la documentazione relativa al terzo esperimento.

L'asta avverrà con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. Sarà aggiudicato l'immobile al miglior offerente e si procederà anche nel caso venga presentata una sola offerta valida.

Per partecipare è richiesto un deposito cauzionale di 6.168 euro, pari al 10% della base d'asta, da presentare attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Le offerte dovranno arrivare al Comune di Ponderano entro le ore 12 del 5 ottobre 2026. Il plico potrà essere inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnato a mano all'Ufficio Protocollo.

Il bando prevede inoltre che tutte le spese relative al rogito, le imposte e le tasse e gli eventuali ulteriori oneri connessi al trasferimento della proprietà siano a carico dell'aggiudicatario.