Camburzano, riapre via Maffiotti ma verrà chiusa in caso di allerta meteo arancione o rossa

Dopo oltre due anni dalla frana che aveva interessato via Giovanni Battista Maffiotti a Camburzano, la strada potrà tornare a essere percorsa, ma con una precisa limitazione legata alle condizioni meteorologiche.

Il Comune ha infatti disposto la revoca parziale dell’ordinanza del 15 maggio 2024, con la quale era stata sospesa la circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra i civici 29 e 8, a seguito del movimento franoso provocato dalle intense precipitazioni del maggio 2024.

La situazione, tuttavia, non può ancora essere considerata definitivamente risolta. Il versante necessita infatti di ulteriori interventi di messa in sicurezza, per i quali il Comune ha richiesto finanziamenti.

Nel frattempo, nei mesi scorsi sono stati eseguiti i primi lavori urgenti. Gli interventi sono stati ultimati il 24 luglio 2026, ma non sono sufficienti a garantire la definitiva sicurezza del versante e della strada sottostante.

Per questo motivo il Comune ha stabilito che via G.B. Maffiotti potrà essere percorsa normalmente, ma dovrà essere chiusa al traffico veicolare e pedonale in caso di allerta meteo arancione o rossa per rischio idrogeologico.

Il divieto scatterà un'ora dopo l'orario indicato nel bollettino emesso da Arpa Piemonte e resterà in vigore fino alla dichiarazione di cessazione delle condizioni di rischio.