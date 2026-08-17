Biella, cimitero islamico a Pavignano: approvato il progetto da 336mila euro FOTO

Un'area del cimitero di Pavignano sarà destinata alle sepolture di persone di confessione islamica. A poco più di un anno di distanza da quando il consiglio comunale di Biella ne ha approvato all'unanimità la realizzazione, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.



La decisione arriva dopo un percorso avviato per dare una risposta strutturale alla richiesta di disporre di spazi destinati alle sepolture secondo il rito islamico.





Ora il progetto passa a una fase più concreta. L'Amministrazione comunale aveva inizialmente previsto a bilancio 250 mila euro, stanziamento al quale sono state aggiunte ulteriori risorse necessarie a garantire la copertura dell'intervento e a recepire le attività richieste dalle prescrizioni dell'Asl.



Il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dal competente gruppo di lavoro comunale con il supporto di professionisti esterni per gli aspetti specialistici, comprende tra gli altri la relazione geologica, la relazione impiantistica, le planimetrie e le sezioni di progetto, il computo metrico estimativo, il cronoprogramma e le prime indicazioni relative al piano di sicurezza.





Il quadro economico approvato dalla Giunta ammonta complessivamente a 336 mila euro. Il finanziamento dell'opera è assicurato attraverso diverse risorse inserite nel Bilancio 2026.

Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, molti cittadini di fede islamica sono stati sepolti nel cimitero di Cossila. Anche quell’area, però, è ormai giunta alla saturazione, rendendo urgente una soluzione definitiva. Il nuovo progetto, che è stato sviluppato interamente dagli uffici tecnici del Comune, prevede circa 200 posti e si trova già in una fase avanzata dell’iter approvativo.