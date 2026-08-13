In arrivo il programma culturale autunno-inverno 2026

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore annuncia le iniziative di autunno e inverno nel programma culturale 2026, con appuntamenti per adulti e bambini da settembre a dicembre in tutte le aree di competenza e con lo slogan “Proteggiamo la natura con la cultura”.

Continuano le mostre d’arte e fotografia, le visite guidate, i concerti, i laboratori per bambini e le attività didattiche per le scuole. Non mancano convegni e webinar, presenza a fiere e festival, presentazioni e passeggiate letterarie in compagnia di libri e scrittori.

Il programma culturale è soggetto a modifiche e perfezionamenti; per restare sempre aggiornati è possibile consultare il sito internet www.parcoticinolagomaggiore.it e i profili social (Facebook, Instagram, Tiktok) dell’Ente.

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