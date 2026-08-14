Il primo robot-operaio “made in Europe”

In un capannone, un robot su ruote con un busto e due braccia si muove tra gli scaffali, solleva uno scatolone, lo posiziona sul nastro trasportatore, torna indietro per il successivo. Non è un video promozionale che racconta un futuro lontano, è quello che l’azienda britannica Humanoid promette di portare davvero nelle fabbriche europee a partire dal quarto trimestre del 2026, dopo aver appena chiuso un round di finanziamento da 152 milioni di dollari che la valuta 1,35 miliardi di dollari, diventando così il primo “unicorno” europeo interamente dedicato alla robotica umanoide, un traguardo che nel gergo degli investitori indica una startup che ha raggiunto una valutazione superiore al miliardo di dollari prima ancora di essere quotata in borsa.

Chi c’è dietro, e perché conta

Il round, guidato dal fondo Prime Movers Lab, ha visto la partecipazione di nomi pesanti dell’industria europea, Schaeffler e Bosch, due colossi tedeschi della componentistica meccanica e automotive che insieme danno lavoro a centinaia di migliaia di persone nel continente, insieme a Nvidia (il gigante americano dei processori che alimentano l’intelligenza artificiale) e Siemens come partner strategici. Non parliamo quindi solo di capitale raccolto sulla carta, ma di alleanze industriali molto concrete: Humanoid ha già firmato quello che viene descritto come il più grande accordo commerciale pubblicamente noto nel settore della robotica umanoide, proprio con Schaeffler, per il dispiegamento su larga scala dei suoi robot all’interno degli stabilimenti produttivi del gruppo tedesco.

Il robot di Humanoid si muove su ruote, non su gambe, una scelta tecnica precisa che privilegia stabilità e velocità di spostamento rispetto al camminare bipede, molto più complesso da gestire e, per molti compiti in ambiente industriale controllato, non strettamente necessario. È guidato da un’intelligenza artificiale proprietaria chiamata KinetIQ, pensata per “comprendere, ragionare ed eseguire compiti fisici complessi” in ambienti reali di produzione. Logistica, manifattura, retail, ovvero esattamente i settori in cui la carenza di manodopera si fa sentire più pesantemente in tutta Europa negli ultimi anni, complice anche l’invecchiamento della popolazione attiva.

Perché la geografia, qui, non è un dettaglio

Fino a oggi, la corsa ai robot umanoidi per l’industria è stata raccontata quasi sempre come una sfida a due, tra Stati Uniti e Cina, da una parte le startup della Silicon Valley sostenute da capitali enormi, dall’altra i giganti cinesi della manifattura che possono contare su filiere produttive locali per i componenti più costosi, come i motori elettrici e le batterie. L’Europa, in questo confronto, è rimasta a lungo un osservatore più che un protagonista, spettatrice di una partita che si giocava altrove.

Questo accordo cambia, almeno in parte, la narrazione. Per la prima volta un’azienda europea, con capitali e partner industriali europei, si posiziona come protagonista di quella che gli analisti del settore chiamano “Physical AI”, l’intelligenza artificiale applicata al mondo fisico, cioè la capacità delle macchine di agire e manipolare oggetti nel mondo reale, non solo di elaborare testi o immagini su uno schermo. Per un continente che rischia spesso di rincorrere l’innovazione altrui, arrivando secondo su tecnologie che si sono decise altrove, non è una notizia qualunque. Significa che le regole del gioco, gli standard di sicurezza, le catene di fornitura di questa nuova generazione di macchine potrebbero, almeno in parte, essere scritte anche da questa parte dell’Atlantico.

Un mercato che cresce più in fretta delle regole

Gli analisti del settore descrivono la fase attuale della robotica umanoide industriale come un passaggio dal “pilota” alla “piattaforma”, fino a poco tempo fa, questi robot venivano testati in singoli progetti pilota, in un solo stabilimento, con pochi esemplari e obiettivi limitati; oggi, con accordi come quello tra Humanoid e Schaeffler, si comincia a parlare di dispiegamenti su scala reale, con centinaia di unità destinate a più stabilimenti contemporaneamente. È un salto di scala che porta con sé anche interrogativi nuovi, che finora restavano più teorici che pratici. Chi è responsabile se un robot causa un danno durante il lavoro, quali standard di sicurezza si applicano quando un umanoide lavora fianco a fianco con una persona senza barriere fisiche, come si integrano questi sistemi con le normative europee sul lavoro e sulla sicurezza sul lavoro, generalmente più stringenti rispetto ad altre aree del mondo. Sono proprio questi, probabilmente, i terreni su cui si giocherà buona parte della partita nei prossimi mesi.

I NUMERI DELL’OPERAZIONE

• 152 milioni di dollari raccolti nel round Serie A

• 270 milioni di dollari il capitale totale raccolto dall’azienda fino ad oggi

• 1,35 miliardi di dollari la valutazione, primo unicorno europeo di robotica umanoide pura

• Partner industriali: Bosch, Schaeffler, Siemens, Nvidia

• Settori target: logistica, manifattura, retail

• Dispiegamento commerciale previsto dal quarto trimestre 2026

Le domande che restano aperte

Non tutto, però, è già scritto. Restano interrogativi che è onesto porsi fino in fondo. Quanto costerà, davvero, dispiegare questi robot su larga scala, e quali imprese potranno permetterselo per prime? Quanto tempo servirà perché la tecnologia sia matura per ambienti di lavoro complessi e mutevoli come sono spesso le piccole e medie fabbriche europee, molto diverse dai grandi stabilimenti standardizzati per cui questi robot sono stati pensati inizialmente? E soprattutto, quale sarà l’impatto sull’occupazione nei settori più esposti, come la logistica e la movimentazione merci, dove il lavoro ripetitivo è più facilmente automatizzabile?

Cosa significa per Biella

Il Biellese è, da generazioni, un distretto di subfornitura industriale, componentistica meccanica, macchinari per il tessile, lavorazioni di precisione per conto di aziende più grandi, esattamente il tipo di ecosistema produttivo in cui operano Bosch e Schaeffler su scala molto più ampia, ma con la stessa logica di filiera fatta di tante imprese specializzate che lavorano insieme. Vedere questi due nomi scommettere concretamente sui robot umanoidi in fabbrica è un segnale da leggere con attenzione anche da qui, non perché domani arriveranno robot umanoidi nei capannoni biellesi (siamo ancora lontani da quello scenario, soprattutto per le realtà produttive di dimensioni più piccole), ma perché la stessa logica, portare intelligenza artificiale fisica dentro processi produttivi che sono già automatizzati in parte, riguarda direttamente le imprese del territorio nei prossimi anni, magari non con robot umanoidi ma con forme più semplici di automazione intelligente applicate a compiti specifici.

È giusto, però, non cadere né nell’entusiasmo ingenuo né nell’allarmismo. La storia dell’automazione industriale, che a Biella conosce bene chi ha vissuto o sentito raccontare la meccanizzazione dei telai nel secolo scorso, insegna che questi cambiamenti aprono opportunità reali di produttività e di competitività per chi sa coglierle per tempo, ma pongono anche domande serie su occupazione e riqualificazione professionale, domande che le imprese e le istituzioni locali, dalle associazioni di categoria alle scuole tecniche del territorio, faranno bene ad affrontare adesso, mentre c’è ancora tempo per prepararsi, non quando i robot saranno già arrivati nei capannoni di mezza Europa.

C’è poi un altro elemento su cui riflettere, e riguarda la filiera dei componenti. Un robot umanoide industriale non è un blocco unico, ma un assemblaggio di centinaia di parti meccaniche ed elettroniche di alta precisione. Motori, riduttori, sensori, attuatori, componenti che, in buona parte, vengono già oggi prodotti da aziende specializzate in tutta Europa, incluse realtà del Nord Italia con competenze consolidate nella meccanica di precisione. Se il mercato dei robot umanoidi industriali crescerà davvero al ritmo che gli investimenti come quello di Humanoid lasciano intuire, si aprirà una domanda crescente proprio per questo tipo di componentistica specializzata, un’opportunità che le imprese meccaniche biellesi, abituate da decenni a lavorare su commesse di altissima precisione per l’industria tessile e non solo, potrebbero valutare di intercettare, magari partecipando alle prime fiere di settore o avviando contatti diretti con i produttori di questi nuovi sistemi robotici.

Il vantaggio, in queste transizioni, non va mai a chi corre più veloce, va a chi si prepara prima.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.seccomarco.com