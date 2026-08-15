Biella, attenzione a come cambia la viabilità da lunedì

Per consentire lo svolgimento di lavori urgenti di manutenzione della rete idrica e fognaria per conto di CORDAR S.p.A. Biella Servizi, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Lunedì 17 agosto 2026, dalle ore 8 alle ore 18, sarà istituito, in corrispondenza del civico 7 di via C. Zegna, il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione del transito nel tratto interessato dai lavori.

Sarà consentito il transito ai veicoli al seguito del cantiere. Per i residenti e i mezzi di soccorso in emergenza sarà garantito il doppio senso di marcia nei tratti a monte e a valle del cantiere.

Martedì 18 agosto 2026, dalle ore 8 alle ore 18, sarà invece disposta la sospensione della circolazione all'altezza del civico 72 di strada Barazzetto Vandorno, per una superficie interessata dai lavori di circa 40 metri quadrati.

La sospensione riguarderà i veicoli, ad eccezione di quelli al seguito del cantiere e degli aventi diritto. Saranno predisposti e indicati sul posto adeguati percorsi alternativi e le relative deviazioni.

Durante lo svolgimento degli interventi, la ditta esecutrice provvederà alla posa della segnaletica temporanea di cantiere e alle indicazioni necessarie per la circolazione.

Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a seguire le indicazioni relative ai percorsi alternativi, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori e ridurre i disagi alla circolazione.

I provvedimenti sono contenuti nelle Ordinanze Dirigenziali n. 701 e n. 702 del 13 agosto 2026.



