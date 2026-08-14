Incendio Monte Barone, continue riaccensioni sopra Le Piane: dieci lanci del Canadair FOTO

Continuano le operazioni antincendio sul Monte Barone, dove le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, Torino, Asti e Novara sono impegnate a contenere le continue riaccensioni del fronte sopra la strada Le Piane.

A rendere particolarmente difficili le operazioni sono il terreno secco e l'elevato accumulo di vegetazione secca nel sottobosco, che favoriscono la ripresa delle fiamme.

Questa mattina 14 agosto è intervenuto anche il Canadair, che ha effettuato al momento circa dieci lanci sulla zona interessata dal fuoco.

Prosegue inoltre il lavoro delle squadre AIB, impegnate nelle opere di bonifica all'Alpe Gorei e sul fianco ovest dell'area già percorsa dalle fiamme, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il terreno e prevenire ulteriori riaccensioni. In questo momento stanno realizzando linee tagliafuoco a difesa delle baite.