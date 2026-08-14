Incendio sul Monte Barone, Chiorino all’Unità di crisi: "Un bilancio drammatico"

Nella giornata di martedì 11 agosto Elena Chiorino, insieme alla presidente del Gal Montagne Biellesi, Francesca Delmastro Delle Vedove, ha raggiunto l’Unità di crisi di Coggiola, impegnata nella gestione dell’incendio sul Monte Barone.

"Ho voluto esprimere la mia solidarietà e vicinanza alle comunità coinvolte e il mio apprezzamento al sindaco di Coggiola Paolo Setti, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione civile, al coordinamento AIB, alle Forze dell’ordine, al prefetto e a tutti coloro che si sono messi a disposizione per contenere l’incendio e i danni che ha provocato", ha dichiarato Chiorino.

"Un bilancio drammatico che, grazie al lavoro coordinato, è stato contenuto", ha aggiunto.

Infine, un richiamo alla tutela del territorio: "La strada per difendere la montagna, il suo ambiente e il nostro territorio è impervia, fatta di incidenti e di delinquenti, ma insieme possiamo e dobbiamo continuare a fare tutto il necessario per consegnare questi drammi al passato".