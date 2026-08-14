Incendi boschivi, il massiccio impiego di risorse dei Vigili del Fuoco: ore di intervento sei volte superiori al 2025

La campagna antincendio boschivo 2026 sta registrando in Piemonte un’intensa attività dei vigili del fuoco.

Nel periodo maggio - agosto i vigili del fuoco hanno effettuato 1.443 interventi per incendi boschivi e di vegetazione, oltre il dato complessivo dell’intera stagione 2025, quando furono 889.



Significativo l'impiego di personale, con le ore complessive di intervento che hanno raggiunto quota 9.807, oltre sei volte quelle del 2025 (1.607) e superiori anche ai valori registrati negli anni precedenti. Nello stesso periodo le squadre operative impiegate sono state 4.083.



Dal mese di luglio la sala operativa della direzione regionale dei vigili del fuoco del Piemonte ha coordinato 43 interventi per incendi boschivi, garantendo il costante impiego delle risorse del Corpo nazionale sul territorio regionale.