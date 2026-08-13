Biella, sequestrati ashish e un machete: controlli all'ex Lanificio Rivetti FOTO

Nelle prime ore della mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Biella, insieme agli agenti della Polizia Locale cittadina e con l’impiego del cane antidroga, hanno effettuato un controllo straordinario all’interno dell’ex complesso industriale “Lanificio Rivetti” di via Carso, area dismessa più volte segnalata per fenomeni di degrado e occupazioni abusive.

Dopo aver circondato la zona e bloccato gli accessi, militari e agenti sono entrati nell’edificio, individuando, in un’ala della struttura, un bivacco improvvisato dove si trovavano quattro cittadini extracomunitari senza fissa dimora: uno regolare sul territorio nazionale e tre con una pratica di protezione internazionale in corso.

La successiva e approfondita perlustrazione ha permesso di rinvenire, nascosti nella cavità di un muro in un’altra zona dell’immobile, un involucro contenente una ventina di grammi di hashish e un machete lungo mezzo metro, con una lama di oltre 20 centimetri. Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Biella per i successivi accertamenti.

L’intervento conferma l’efficacia e l’importanza del coordinamento tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale. L’impiego congiunto di competenze e risorse specialistiche, come l’unità cinofila, consente un presidio capillare e incisivo anche nei contesti urbani più complessi e degradati, a tutela della sicurezza della cittadinanza.