Biella, Giardini Vittorio Emanuele II poco sicuri per caduta rami, scatta la chiusura FOTO

È stata disposta la chiusura totale dei Giardini Vittorio Emanuele II di via Lamarmora, a tutela dell’incolumità pubblica, in attesa del completamento delle verifiche sulle condizioni delle alberature e della definizione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.



L’ordinanza sindacale, datata 31 luglio 2026, si è resa necessaria alla luce di alcuni episodi che hanno interessato l’area. L’ultimo, il 30 luglio, ha visto la caduta di un ramo che ha divelto un palo dell’illuminazione pubblica. Nei primi giorni di agosto si sono inoltre verificati altri episodi che hanno portato a un ulteriore sopralluogo nell’area, effettuato anche con il supporto di un agronomo.



La scelta dell'Amministrazione comunale è stata quindi di adottare una misura di massima prudenza, disponendo la chiusura temporanea dell’intero parco, anziché limitarsi a singole porzioni dell’area. Il Comune ha predisposto la chiusura dei varchi di accesso ai Giardini, nella consapevolezza della particolare conformazione e delle dimensioni del parco, che rendono più complessa una completa interdizione fisica.



Parallelamente, si procederà al censimento delle alberature presenti e alla valutazione puntuale delle loro condizioni, così da avere un quadro complessivo dello stato del patrimonio arboreo e poter definire con precisione gli interventi eventualmente necessari.



La chiusura dell’area è accompagnata dal contestuale divieto di sosta negli stalli di via Pozzo vicini al parco, con rimozione forzata dei veicoli in caso di mancato rispetto del divieto.