Fuga di gas a Biella, intervento dei Vigili del fuoco in strada Cantone Votta e Cellone

Intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi, lunedì 10 agosto, in strada Cantone Votta e Cellone a Biella, dove è stata segnalata una fuga di gas.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che sentendo un forte odore di gas hanno contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le verifiche e la messa in sicurezza dell'area.

Successivamente sono arrivati anche i tecnici incaricati, che hanno effettuato gli interventi necessari per individuare e risolvere il problema. La situazione è stata quindi riportata alla normalità.