Ubriachezza molesta a Cossato, uomo in ospedale

Intervento dei Carabinieri nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, nei giardini di Cossato, dove un uomo particolarmente aggressivo e in evidente stato di alterazione minacciava la sicurezza pubblica.

In loco è giunta una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Cossato. I militari hanno presidiato la situazione e richiesto l'intervento del 118. L'uomo, residente a Quaregna Cerreto, è stato immobilizzato e quindi affidato al personale sanitario, che ne ha disposto il trasporto in ospedale.

I Carabinieri hanno seguito l'ambulanza durante il trasferimento. L'uomo sarà sanzionato per ubriachezza molesta.